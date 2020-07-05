Несколько лет назад Бари Алибасов шокировал общественность, женившись на молодой актрисе Лилиане-Виктории, годящейся ему в дочки. Впрочем, сохранить отношения не удалось. Как стало известно, всему виной — Лидия Федосеева-Шукшина , которая была категорически против общения продюсера с молодой девушкой.

Актриса Лилиана покорила сердце Алибасова с первого взгляда. Девушка была уверена: с Бари она проживет всю оставшуюся жизнь. Правда, уже спустя год заметила, что Алибасов к ней охладел. Недолго думая, она нашла себе ровесника. Бари удерживать супругу не стал.

— У нее возникли отношения на стороне, — не стал отрицать Бари. — Она мне сама призналась, что ей нравится парень, который работает вместе с ней. Симпатия, насколько мне известно, взаимна. Он актер, ее ровесник. Больше я ничего не знаю.

Алибасов утверждает, что спасать семью не стал из-за того, что не испытывал серьезных чувств.

— Семья для любого человека моей профессии вторична, — считает Бари. — Если честно, я бы имел несколько жен. Одну — с деньгами, другую — молодую с оргазмом, третью — умную, которая будет за меня писать и сочинять.

Не исключено, что охладел к Лилиане Бари из-за Лидии Федосеевой-Шукшиной.

— Она ко всему, что происходит, плохо относится, — заявил тогда продюсер. — Недавно спросила у меня: «Бари, когда ты поумнеешь?» Что я мог ответить? Сказал, чтобы она не обращала внимания. Я же умный, так что со всеми проблемами в семье обязательно разберусь сам.

Результат всем известен: рассорив Бари с Лилианой, Федосеева-Шукшина сама вышла замуж за продюсера.