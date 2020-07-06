Рудковская рассказала о слежке за ее домом 

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пожаловалась на беспилотники, используемые журналистами для слежения за ее загородным домом. О борьбе с дронами предпринимательница написала в своем Instagram-аккаунте.

«Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему — сбивает любой дрон так, что я бы не рисковала», — отметила Рудковская. Она сообщила, что все предметы, падающие на «нашу территорию» автоматически становятся собственностью семьи.

«Тем более, когда незаконно летают», — подчеркнула продюсер.