Прилучный нарушил молчание после слухов о романе с Карпович 

Актер впервые высказался о своем предполагаемом новом романе со звездой сериала «Папины дочки».
Дорогие Друзья, Фолловеры, Хейтеры, Троллеры, СМИ и прочая достопочтенная Публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли — мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочие злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось Вам пожелать меньше тратить времени на меня, и как можно больше на СЕБЯ, СВОЙ ДОМ, СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ И СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ. Никогда не судите предполагая, Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов — есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях,
— написал актер.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)