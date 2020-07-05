Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прилучный нарушил молчание после слухов о романе с Карпович 

Мария Сергеева 2 часа назад
Прилучный нарушил молчание после слухов о романе
Фото: Кадр из сериала "Мажор"
Актер Павел Прилучный впервые после слухов о романе со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович высказался по поводу своей личной жизни. Об этом он написал в Instagram.
Артист попросил всех, кто распространяет домыслы, держать их при себе, поскольку никому бы не понравилось "приписывание несуществующих историй, оскорбление близких и прочее злословие".
Орфография и пунктуация автора сохранены.
"Никогда не судите предполагая, Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов — есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях" — заявил Прилучный.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Прилучный познакомил детей с Карпович.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Женский форум
Звёзды , Павел Прилучный , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Макаревич раскрыл подробности тайной свадьбы
Макаревич раскрыл подробности тайной свадьбы
Почему перед домом нельзя сажать сосну
Почему перед домом нельзя сажать сосну
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
01:32
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Звёзды
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
02:20
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Звёзды
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
03:24
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение