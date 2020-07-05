Прилучный нарушил молчание после слухов о романе

Актер Павел Прилучный впервые после слухов о романе со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович высказался по поводу своей личной жизни. Об этом он написал в Instagram.
Артист попросил всех, кто распространяет домыслы, держать их при себе, поскольку никому бы не понравилось "приписывание несуществующих историй, оскорбление близких и прочее злословие".
Орфография и пунктуация автора сохранены.
"Никогда не судите предполагая, Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов — есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях" — заявил Прилучный.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Прилучный познакомил детей с Карпович.