Прилучный нарушил молчание после слухов о романе

Актер Павел Прилучный впервые после слухов о романе со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович высказался по поводу своей личной жизни. Об этом он написал в Instagram.

Артист попросил всех, кто распространяет домыслы, держать их при себе, поскольку никому бы не понравилось "приписывание несуществующих историй, оскорбление близких и прочее злословие".

Орфография и пунктуация автора сохранены.