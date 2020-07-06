Ратаковски привлекла внимание откровенным фото

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски привлекла внимание подписчиков к собственному бренду нижнего белья Inamorata Woman с помощью откровенного снимка. Он появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографии 29-летняя Ратаковски запечатлена спиной к камере в саду вместе со своей собакой Коломбо. Она одета в один из раздельных купальников из линейки марки. В описании к публикации предпринимательница отметила профиль своей компании.

@emrata

Фанаты с восторгом отреагировали на рекламный пост модели.