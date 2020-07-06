Ивлев и его молодая возлюбленная женятся

Всего две недели назад ведущий кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» официально развелся с женой Марией Ивлевой, и уже снова готовится к походу в загс.

Константин и его возлюбленная, молодая журналистка Валерия Куденкова, подали заявление и готовятся к свадьбе. Девушка уже познакомила шеф-повара со своими родителями, и они полностью одобрили выбор дочери. Ивлев достойно терпит критику поклонников, которая обрушилась на него после развода.