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Константин Ивлев женится на журналистке 

Russianshowbiz.info и ещё 1 1 час назад
Ивлев и его молодая возлюбленная женятся
Фото: Russianshowbiz.info
Всего две недели назад ведущий кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» официально развелся с женой Марией Ивлевой, и уже снова готовится к походу в загс.
Константин и его возлюбленная, молодая журналистка Валерия Куденкова, подали заявление и готовятся к свадьбе. Девушка уже познакомила шеф-повара со своими родителями, и они полностью одобрили выбор дочери. Ивлев достойно терпит критику поклонников, которая обрушилась на него после развода.
«Никто никого не уводил из семьи. Все произошло так, как должно было произойти. Мы счастливы, а вы живите, пожалуйста, своей жизнью», — заявил Константин.
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