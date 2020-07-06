«Максимальный пиар от интрижки»

Коллеги и знакомые звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович осудили поведение актрисы.

По слухам, актриса разрушила брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце . Подтверждением тому стал провокационный снимок, появившийся в Сети. На нем можно увидеть Прилучного с детьми и его возможную новую возлюбленную.

"Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в телеграм-каналах стараниями ее окружения",

— подчеркнула коллега Карпович.

Как отмечают другие актеры, Прилучный — непубличный человек. Он бы не стал публиковать провокационное фото. По мнению коллег Карпович, скорее всего именно она нашла способ "вброса" и теперь ждет предложений от режиссеров о съемках в кино.

@m1r0slava_karpovich

Помимо этого, по словам артистов, Мирослава давно не скрывает своих чувств к бывшему супругу Муцениеце. Как сообщает "Комсомольская правда", она даже в разговорах с друзьями упоминает о том, что ей удалось разрушить брак Прилучного.