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«Максимальный пиар от интрижки»: коллеги Карпович пристыдили ее за роман с Прилучным 

Мира Маркина 1 час назад
«Максимальный пиар от интрижки»
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
Коллеги и знакомые звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович осудили поведение актрисы.
По слухам, актриса разрушила брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Подтверждением тому стал провокационный снимок, появившийся в Сети. На нем можно увидеть Прилучного с детьми и его возможную новую возлюбленную.
"Мирослава пока актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки. Не удивлюсь, если крымские фото появились в телеграм-каналах стараниями ее окружения",
— подчеркнула коллега Карпович.
Как отмечают другие актеры, Прилучный — непубличный человек. Он бы не стал публиковать провокационное фото. По мнению коллег Карпович, скорее всего именно она нашла способ "вброса" и теперь ждет предложений от режиссеров о съемках в кино.
@m1r0slava_karpovich
Помимо этого, по словам артистов, Мирослава давно не скрывает своих чувств к бывшему супругу Муцениеце. Как сообщает "Комсомольская правда", она даже в разговорах с друзьями упоминает о том, что ей удалось разрушить брак Прилучного.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Прилучный нарушил молчание после слухов о романе с Карпович.
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