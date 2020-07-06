Ивлев ведет молодую пассию под венец

Не так давно ведущий кулинарных шоу "На ножах" и "Адская кухня" официально развелся с супругой Марией Ивлевой, а теперь готовится к новой женитьбе.

Избранницей Ивлева стала молодая журналистка. Влюбленные подали заявление в ЗАГС и вскоре планируют сыграть свадьбу. Куденкова уже познакомила шеф-повара со своими родителями, и они одобрили выбор дочери.

Ивлев, в свою очередь, старается не обращать внимания на критику фанатов, которые осуждают его за развод с бывшей супругой: