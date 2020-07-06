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Ивлев женится на молодой журналистке после скандального развода 

Мира Маркина 1 час назад
Ивлев ведет молодую пассию под венец
Фото: @lera_kudenkova
Константин Ивлев женится на 28-летней журналистке Валерии Куденковой.
Не так давно ведущий кулинарных шоу "На ножах" и "Адская кухня" официально развелся с супругой Марией Ивлевой, а теперь готовится к новой женитьбе.
Избранницей Ивлева стала молодая журналистка. Влюбленные подали заявление в ЗАГС и вскоре планируют сыграть свадьбу. Куденкова уже познакомила шеф-повара со своими родителями, и они одобрили выбор дочери.
Ивлев, в свою очередь, старается не обращать внимания на критику фанатов, которые осуждают его за развод с бывшей супругой:
«Никто никого не уводил из семьи. Все произошло так, как должно было произойти. Мы счастливы, а вы живите, пожалуйста, своей жизнью».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о разводах российских звезд, ошарашивших фанатов.
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