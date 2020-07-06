«Рыбка для бедствующих артистов»

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Иосиф Пригожин вновь спровоцировал хейтеров. На этот раз в своем Instagram продюсер похвастался баснословно дорогой покупкой.

Еще недавно супруг певицы Валерии рассуждал о бедственном положении артистов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. Однако теперь Пригожин хвастается огромной рыбой, которая, как сообщает telegram-канал "Только никому…", стоит несколько тысяч долларов.

На днях продюсер сфотографировался рядом с дорогой покупкой и опубликовал снимок в Instagram, подписав его:

"Когда-то она плавала".

@prigozhin_iosif

Подписчики тут же осудили Пригожина:

«Ну вот, а говорите, есть нечего, голодаете, денег просите»,

«Рыбка как раз для бедствующих артистов»,

«Правительство поддержку оказало»,

«Это на субсидию от государства»,

«Так вот как, оказывается, банкроты живут»,

«Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять»,