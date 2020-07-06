«Рыбка для бедствующих артистов»

Иосиф Пригожин вновь спровоцировал хейтеров. На этот раз в своем Instagram продюсер похвастался баснословно дорогой покупкой.
Еще недавно супруг певицы Валерии рассуждал о бедственном положении артистов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. Однако теперь Пригожин хвастается огромной рыбой, которая, как сообщает telegram-канал "Только никому…", стоит несколько тысяч долларов.
На днях продюсер сфотографировался рядом с дорогой покупкой и опубликовал снимок в Instagram, подписав его:
"Когда-то она плавала".
@prigozhin_iosif
Подписчики тут же осудили Пригожина:
«Ну вот, а говорите, есть нечего, голодаете, денег просите»,
«Рыбка как раз для бедствующих артистов»,
«Правительство поддержку оказало»,
«Это на субсидию от государства»,
«Так вот как, оказывается, банкроты живут»,
«Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять»,
«Раздаст бедным».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин назвал артистов крепостными.