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Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление Брухуновой 

Экспресс газета и ещё 1 3 часа назад
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Фото: Экспресс газета
74-летний Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились в декабре прошлого года. Но и по сей день этот брак вызывает споры в сети не только среди поклонников, но и среди коллег аартиста, которые тоже не в восторге от такого тандема.
Недавно Виктор Коклюшкин заявил, что из этого союза не выйдет ничего хорошего: Татьяна и Евгений не подходят друг другу, и из-за нее Петросян забросит карьеру. Такие заявления давнего коллеги Евгения Вагановича не устроили, и он намекнул, что намерен подать в суд на Коклюшкина.
«После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», — прокомментировал «СтарХиту» представитель артиста Сергей Жорин.
Если Петросян выиграет суд, то Виктор Коклюшкин должен будет заплатить штраф, который достигает нескольких сотен тысяч рублей. Судя по всему, Петросян настроен решительно: его супруга Татьяна Брухунова и так сталкивается с большим количеством критики, но мириться с громкими высказываниями близких коллег Евгений Ваганович не собирается.
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Звёзды , Виктор Коклюшкин , Татьяна Брухунова , Сергей Жорин , Евгений Петросян , StarHit
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