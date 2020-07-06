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«Дарите постельное белье»: Тодоренко рассказала о сексуальной жизни с Топаловым 

Киноафиша 10 часов назад
Тодоренко рассказала о сексуальной жизни с Топаловым
Фото: Киноафиша
Артисты отмечают ситцевую свадьбу.
Два года назад страна узнала о ярком романе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Для многих поклонников это стало приятной неожиданностью, ведь они увидели любимых звезд вместе и признали, что те очень красивая и органичная пара.
Уже прошел год, как Тодоренко и Топалов женаты и воспитывают маленького ребенка. На днях Регина поздравила любимого супруга с ситцевой свадьбой. «Мы разные, но из-за этого наша жизнь еще интереснее», — написала ведущая. Она ласково назвала Влада своим мужчиной, своей любовью и опорой, а также поблагодарила за год, наполненный яркими событиями и приключениями.
Еще Тодоренко рассказала старое народное поверье, которое гласит, что в первый год совместной жизни изнашивается ситцевое постельное белье до состояния марли. Все это из-за активных действий влюбленных в постели. Регина призналась, что считает это правдой, потому что в первое время молодоженам необходимо полноценно узнать друг друга. По словам экс-ведущей программы «Орел и Решка» на телеканале «Пятница», теперь им с Топаловым можно дарить постельное белье.
«Если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим», — пошутила Тодоренко в посте под свадебным видео пары.
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Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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