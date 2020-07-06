Певица восхитила поклонников cнимками в купальнике 

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в бикини и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя исполнительница сфотографировалась во дворе собственного дома в раздельном купальнике черного цвета. На первом кадре она позирует спиной к камере, а на других демонстрирует подтянутую фигуру и татуировки, вытянув руки над головой. Липу запечатлели с собранными в хвост волосами и панаме в тон бикини.

@dualipa

@dualipa

«Я стесняюсь», — подписала публикацию знаменитость. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 4,7 миллиона лайков.