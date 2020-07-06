Кафельникова попозировала в бикини на пляже в Сочи 

Супермодель Алеся Кафельникова , которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала откровенную фотографию. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 21-летняя Кафельникова сидит на подруге, которая лежит на шезлонге, и делает ей массаж. Манекенщицу сфотографировали на песчаном пляже в Сочи в кепке и раздельном купальнике неонового зеленого цвета.

@kafelnikova_a

Подписчики знаменитости оценили ее фигуру и выразили свое восхищение в комментариях под постом.

«Такая прекрасная», «Горячо», «Сделай мне тоже массаж, пожалуйста!», «Я завидую девушке снизу», «Ты такая сексуальная», «Блин, как же это красиво», «Я тебя обожаю», «Красивая фигура, Алеся», — высказывались фанаты.

В июне Алеся Кафельникова прошлась по улицам Москвы в просвечивающем белье наряде. Она попозировала на фоне небоскребов в короткой кожаной юбке коричневого цвета, сетчатом топе, ткань которого просвечивает неоново-зеленый бюстгальтер, и пиджаке оттенка хаки. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках.