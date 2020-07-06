Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кафельникова попозировала в бикини на пляже в Сочи 

Lenta.ru 2 часа назад
Кафельникова попозировала в бикини на пляже в Сочи
Фото: @kafelnikova_a
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала откровенную фотографию. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном снимке 21-летняя Кафельникова сидит на подруге, которая лежит на шезлонге, и делает ей массаж. Манекенщицу сфотографировали на песчаном пляже в Сочи в кепке и раздельном купальнике неонового зеленого цвета.
@kafelnikova_a
Подписчики знаменитости оценили ее фигуру и выразили свое восхищение в комментариях под постом.
«Такая прекрасная», «Горячо», «Сделай мне тоже массаж, пожалуйста!», «Я завидую девушке снизу», «Ты такая сексуальная», «Блин, как же это красиво», «Я тебя обожаю», «Красивая фигура, Алеся», — высказывались фанаты.
В июне Алеся Кафельникова прошлась по улицам Москвы в просвечивающем белье наряде. Она попозировала на фоне небоскребов в короткой кожаной юбке коричневого цвета, сетчатом топе, ткань которого просвечивает неоново-зеленый бюстгальтер, и пиджаке оттенка хаки. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках.
Видео дня. Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО В Госдуме оценили слова украинского командующего о подготовке к войне с Россией В Госдуме оценили слова украинского командующего о подготовке к войне с Россией
Женский форум
Звёзды , Алеся Кафельникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Хазанову оказывают экстренную помощь
Хазанову оказывают экстренную помощь
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
01:20
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
Звёзды
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
02:33
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
Еда
Как можно изменить цвет глаз
10:29
Как можно изменить цвет глаз
Красота Здоровье
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение