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Петросян подал в суд на коллегу из-за оскорбления Брухуновой 

Мира Маркина 1 час назад
Петросян подал в суд на коллегу из-за Брухуновой
Фото: @petrosyanevgeny
Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за то, что последний оскорбил его 30-летнюю супругу Татьяну Брухунову.
Петросян взял в жены свою помощницу в декабре 2019 года. Однако их брак до сих пор критикуют в Сети, — не только поклонники юмориста, но и его коллеги.
@bruhunova
Не так давно Коклюшкин заявил, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. По мнению сатирика, супруги не подходят друг другу, и в скором времени из-за жены Петросян забросит карьеру. Такие заявления вывели Евгения Вагановича из себя, и он намекнул, что готов судиться с Коклюшкиным.
«После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства»,
— сообщил в беседе с изданием "СтарХит" адвокат артиста Сергей Жорин.
Если Петросяну удастся выиграть суд, то обидчику придется выплатить штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Брухунова ответила на критику своего гардероба.
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Женский форум 2
Звёзды , Виктор Коклюшкин , Татьяна Брухунова , Сергей Жорин , Евгений Петросян , StarHit
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