Петросян подал в суд на коллегу из-за Брухуновой

Петросян взял в жены свою помощницу в декабре 2019 года. Однако их брак до сих пор критикуют в Сети, — не только поклонники юмориста, но и его коллеги.

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Не так давно Коклюшкин заявил, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. По мнению сатирика, супруги не подходят друг другу, и в скором времени из-за жены Петросян забросит карьеру. Такие заявления вывели Евгения Вагановича из себя, и он намекнул, что готов судиться с Коклюшкиным.

«После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства»,

— сообщил в беседе с изданием "СтарХит" адвокат артиста Сергей Жорин

Если Петросяну удастся выиграть суд, то обидчику придется выплатить штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей.