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«Ей угрожали. Обещали облить кислотой»: солист «Руки Вверх!» рассказал о разводе 

Passion.ru и ещё 9 2 часа назад
44-летний солист популярной группы «Руки Вверх!» и многодетный отец Сергей Жуков откровенно рассказал о своей личной жизни и первом браке в частности.
Сергей Жуков объяснил, почему распался его брак с дочерью бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Еленой Добындо, от которой у него есть 19-летняя дочь Саша.
«Однажды утром я пошел на работу, а дверь не открывается. Оказалось, что за дверью лежит девочка. Она ночевала у нас под дверью. Приходил участковый. Она оставалась там и терроризировала Лену. Жена порой выходила с ружьем. Ей угрожали. Обещали облить кислотой.
Я в тот момент был женат на музыке. Лена не могла рядом со мной развиваться. Стать тем, кем хочет. Я сейчас с высоты прожитых лет осознаю это и понимаю. Но тогда по-другому просто не могло быть», — рассказал артист в эфире шоу «Судьба человека».
Старшая дочь певца Александра сейчас учится в одном из университетов в Чикаго. «Моя дочь Саша в своем детстве, к сожалению, столкнулась с тем, что папа все время был в разъездах на концертах. Это, конечно, моя грусть. Я все время был на гастролях. Дочкой и ее воспитанием занималась супруга. Моя дочь сейчас учится в Америке. Ей уже 19 лет. Она перешла на второй курс университета. У нее все хорошо», — он.
Напомним, что сейчас Сергей Жуков счастлив в браке с бывшей солисткой группы «ВИА Сливки» Регины Бурд, c которой они растят троих детей.
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Звёзды , Видео , Регина Бурд , Сергей Жуков , Автоваз
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