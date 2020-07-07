44-летний солист популярной группы «Руки Вверх!» и многодетный отец Сергей Жуков откровенно рассказал о своей личной жизни и первом браке в частности.

Сергей Жуков объяснил, почему распался его брак с дочерью бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Еленой Добындо, от которой у него есть 19-летняя дочь Саша.

«Однажды утром я пошел на работу, а дверь не открывается. Оказалось, что за дверью лежит девочка. Она ночевала у нас под дверью. Приходил участковый. Она оставалась там и терроризировала Лену. Жена порой выходила с ружьем. Ей угрожали. Обещали облить кислотой.

Я в тот момент был женат на музыке. Лена не могла рядом со мной развиваться. Стать тем, кем хочет. Я сейчас с высоты прожитых лет осознаю это и понимаю. Но тогда по-другому просто не могло быть», — рассказал артист в эфире шоу «Судьба человека».

Старшая дочь певца Александра сейчас учится в одном из университетов в Чикаго. «Моя дочь Саша в своем детстве, к сожалению, столкнулась с тем, что папа все время был в разъездах на концертах. Это, конечно, моя грусть. Я все время был на гастролях. Дочкой и ее воспитанием занималась супруга. Моя дочь сейчас учится в Америке. Ей уже 19 лет. Она перешла на второй курс университета. У нее все хорошо», — он.