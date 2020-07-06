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Ради любовницы-актрисы: Анастасию Макееву бросил третий муж 

Киноафиша 4 часа назад
Актрису Макееву бросил третий муж
Фото: Киноафиша
Актриса вновь осталась одна.
Анастасию Макееву словно преследуют неудачи с мужчинами, поэтому девушка решила переключиться на роспись стен и выращивание цветов.
В 2018 году Макеева в очередной раз пошла под венец. При этом актриса расхваливала своего уже бывшего супруга во всех изданиях, приписывая ему щедрость и ум. Однако ни имени, ни лица возлюбленного Анастасия не показывала.
«Экспресс газете» удалось выяснить, что избранником Макеевой был новосибирский юрист Александр Сакович, который младше 38-летней актрисы на пять лет. Но семейная идиллия продлилась недолго. До тех пор, пока мужчина не познакомился с Екатериной Седик. Именно она стала причиной третьего развода Макеевой.
Седик — актриса театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого является известный режиссер и супруг Ксении Собчак — Константин Богомолов. Также 31-летняя Екатерина известна российскому зрителю по сериалу «Улица». «Любить — значит смотреть вместе в одном направлении», — заявил о своем романе с Седик Александр.
Макеева пока никак свой развод не комментирует, однако рассказывает о том, чего ей удалось добиться в собственном саду. «Обживаю новую жизнь потихоньку», — сказала Анастасия.
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Звёзды , Александр Сакович , Екатерина Седик , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Анастасия Макеева
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