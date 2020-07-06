Актрису Макееву бросил третий муж

Актриса вновь осталась одна.

Анастасию Макееву словно преследуют неудачи с мужчинами, поэтому девушка решила переключиться на роспись стен и выращивание цветов.

В 2018 году Макеева в очередной раз пошла под венец. При этом актриса расхваливала своего уже бывшего супруга во всех изданиях, приписывая ему щедрость и ум. Однако ни имени, ни лица возлюбленного Анастасия не показывала.

«Экспресс газете» удалось выяснить, что избранником Макеевой был новосибирский юрист Александр Сакович , который младше 38-летней актрисы на пять лет. Но семейная идиллия продлилась недолго. До тех пор, пока мужчина не познакомился с Екатериной Седик . Именно она стала причиной третьего развода Макеевой.

Седик — актриса театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого является известный режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов . Также 31-летняя Екатерина известна российскому зрителю по сериалу «Улица». «Любить — значит смотреть вместе в одном направлении», — заявил о своем романе с Седик Александр.

Макеева пока никак свой развод не комментирует, однако рассказывает о том, чего ей удалось добиться в собственном саду. «Обживаю новую жизнь потихоньку», — сказала Анастасия.