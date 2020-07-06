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Фанаты Бритни Спирс потребовали освободить ее из-под опеки отца 

Lenta.ru 3 часа назад
Фанаты певицы Бритни Спирс вновь запустили в социальных сетях кампанию #freebritney с требованием освободить певицу из-под опеки отца и юриста. Их вдохновили на это президентские амбиции рэпера Канье Уэста, как и Спирс, страдавшего от проблем с психическим здоровьем. Об этом в понедельник, 6 июля, пишет Blast.
«Бритни Спирс у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и теряет права. Канье Уэст у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и выдвигается в президенты», — написала одна из поклонниц артистки в Twitter.
Хэштег #freebritney вскоре вышел в тренды Twitter.
Канье Уэст объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США 5 июля. В 2016 году рэпер был госпитализирован в психиатрической больнице с симптомами временного психоза. Ему пришлось отменить часть своего гастрольного тура.
Бритни Спирс была помещена под опеку своих отца и юриста в 2008 году — вскоре после госпитализации из-за проблем с психическим здоровьем. Певица не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и оценивающимся в 58 миллионов долларов состоянием, а также судьбой своих детей. Ей выделяется ежемесячное жалованье размером в 70 тысяч долларов.
В апреле 2019-го стало известно, что Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. После этого фанаты 37-летней звезды запустили в соцсетях хештег #FreeBritney, требуя выписать ее из больницы и прокомментировать слухи о том, что отец Джейми Спирс держит дочь в клинике против ее воли. Некоторые комментарии обеспокоенных поклонников залайкала мать звезды Линн Спирс.
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Звёзды , Видео , Канье Уэст , Бритни Спирс , Джейми Спирс
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