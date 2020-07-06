Фанаты певицы Бритни Спирс вновь запустили в социальных сетях кампанию #freebritney с требованием освободить певицу из-под опеки отца и юриста. Их вдохновили на это президентские амбиции рэпера Канье Уэста , как и Спирс, страдавшего от проблем с психическим здоровьем. Об этом в понедельник, 6 июля, пишет Blast.

«Бритни Спирс у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и теряет права. Канье Уэст у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и выдвигается в президенты», — написала одна из поклонниц артистки в Twitter.

Хэштег #freebritney вскоре вышел в тренды Twitter.

Канье Уэст объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США 5 июля. В 2016 году рэпер был госпитализирован в психиатрической больнице с симптомами временного психоза. Ему пришлось отменить часть своего гастрольного тура.

Бритни Спирс была помещена под опеку своих отца и юриста в 2008 году — вскоре после госпитализации из-за проблем с психическим здоровьем. Певица не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и оценивающимся в 58 миллионов долларов состоянием, а также судьбой своих детей. Ей выделяется ежемесячное жалованье размером в 70 тысяч долларов.