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Как живет первая жена Константина Крюкова после развода? 

New Magazine 3 часа назад
Как живет первая жена Крюкова после развода
Фото: New Magazine
Племянник Федора Бондарчука был женат дважды. Первой женой Константина стала Евгения Варшавская — дочь депутата и угольного магната. Они познакомились, когда Крюкову было 18 лет. Евгения поначалу приняла Крюкова за Джастина Тимберлейка.
На протяжении нескольких лет молодые люди встречались, в 2007 поженились. Через два года у них родилась дочь Юлия, которую решили назвать в честь бабушки Константина Юлии Скобцевой. Однако вскоре пара развелась.
Злые языки утверждают, что представитель династии Бондарчуков — Скобцевых очень любил посещать светские мероприятие и знакомиться с девушками, пока законная жена сидела и ждала дома. Ей это быстро надоело, и она подала на развод, несмотря на общего ребенка.
Сейчас Константин находится в хороших отношениях с бывшей супругой и помогает дочери, которой исполнилось уже 12 лет. Евгения снова вышла в замуж и родила сына.
Более того, бывшая и нынешняя жена Крюкова смогли найти общий язык и отлично ладят друг с другом. Девушки даже вместе ездили на отдых. Удивительно, но во втором браке с Алиной, Крюков стал настоящим домоседом.
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Звёзды , Константин Крюков , Джастин Тимберлейк , Федор Бондарчук
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