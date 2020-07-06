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Рудковская пожаловалась на слежку за ее домом 

Мира Маркина 2 часа назад
Яна Рудковская пожаловалась на беспилотники, которые используют представители СМИ для слежки за ее загородным домом. О том, как ей приходится бороться с дронами, Рудковская рассказала на своей странице в Instagram:
«Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему — сбивает любой дрон так, что я бы не рисковала».
Продюсер подчеркнула, что все предметы, падающие на территорию ее жилища, автоматически становятся собственностью семьи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рудковская хочет продавать воду после купания сына.
Звёзды , Видео , Яна Рудковская
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