Все новости на карте

Яна Рудковская пожаловалась на беспилотники, которые используют представители СМИ для слежки за ее загородным домом. О том, как ей приходится бороться с дронами, Рудковская рассказала на своей странице в Instagram:

«Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему — сбивает любой дрон так, что я бы не рисковала».

Продюсер подчеркнула, что все предметы, падающие на территорию ее жилища, автоматически становятся собственностью семьи.