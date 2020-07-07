49-летняя Анита Цой уже больше недели находится в московской больнице №52, где ее лечат от коронавируса. Как только ей стало немного легче, артистка записала обращение к поклонникам.

«Без кислородной маски я пока не могу, но количество таблеток уже уменьшили. Наверное, это последние дрыгания коронавируса. Нас голыми руками не возьмешь. Еще неделька и выпишут. Будьте бдительны, ковид не дремлет», — сказала она.

«Выздоравливайте скорее», «Вы наш кислород! Любимая! Несомненно, все будет только на выздоровление! Молюсь», «Неужели ковид? Как так-то?», «Все будет хорошо», — поддержали Аниту Цой в комментариях.

По данным на 7 июля 2020 года, в России за сутки выявили 6 368 новых случаев заболевших COVID-19. Общее число заболевших за все время выросло до 694 230. За весь период скончались 10 494 человека (+198 за сутки).