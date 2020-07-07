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«Лечу помогать»: Малышева отправилась в США, чтобы стать бабушкой в третий раз 

Teleprogramma.pro и ещё 5 2 часа назад
Малышева отправилась в США, чтобы стать бабушкой
Фото: Global look press
Программа «Жить здорово!», бессменной ведущей которой является 59-летняя Елена Малышева, ушла на каникулы, и теледоктор поспешила в отпуск — к детям и внукам за океан. Она не видела их полгода, и теперь воссоединилась с родными.
Ее в Америке ожидают двое сыновей, старший из которых, Юрий, пошел по маминым стопам и стал врачом. В это непростое время он, как и миллионы других докторов мира, находится на передовой, спасая коронавирусных пациентов. Он уже дважды сделал свою знаменитую маму бабушкой двух мальчишек.
«Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», — отметила Малышева. И сообщила новость: «Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье».
К слову, младший сын Малышевой Василий успел переболеть коронавирусом. Как и 87-летняя мама теледоктора. Сейчас обстановка в семье ведущей Первого канала нормализовалась.
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