Малышева отправилась в США, чтобы стать бабушкой

Программа «Жить здорово!», бессменной ведущей которой является 59-летняя Елена Малышева , ушла на каникулы, и теледоктор поспешила в отпуск — к детям и внукам за океан. Она не видела их полгода, и теперь воссоединилась с родными.

Ее в Америке ожидают двое сыновей, старший из которых, Юрий, пошел по маминым стопам и стал врачом. В это непростое время он, как и миллионы других докторов мира, находится на передовой, спасая коронавирусных пациентов. Он уже дважды сделал свою знаменитую маму бабушкой двух мальчишек.

«Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», — отметила Малышева. И сообщила новость: «Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье».

К слову, младший сын Малышевой Василий успел переболеть коронавирусом. Как и 87-летняя мама теледоктора. Сейчас обстановка в семье ведущей Первого канала нормализовалась.