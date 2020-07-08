Принц Гарри публично напомнил Маркл о возрасте

Конфуз произошел во время деловой видеоконференции, в которой участвовала пара. Меган не удержалась и одернула супруга.

Недавняя неосторожность принца Гарри поставила Меган Маркл в неудобное положение. Во время видеовстречи с сотрудниками благотворительного фонда из государств Британского содружества, принц попытался вдохновить собеседников. Получилось неловко.

"Вам, молодым дальше строить мир. А я чувствую, что старею… Правда, ведь мне уже 35 лет", — заключил герцог Сассекский, забыв о сидящей рядом 39-летней супруге.

Впрочем, Меган тут же вмешалась в его монолог со словами, что 35 лет — вовсе не старость. Она попыталась сгладить неприятный эффект, добавив, что старостью такой возраст можно назвать разве что по отношению к их собеседникам, большинству из которых нет и 20 лет.

Отношения Меган и Гарри проходят настоящую проверку на прочность. В мае прошлого года у них родился первенец Арчи, а спустя полгода Меган с сыном уехала в Канаду. С апреля пара отказалась от привилегий и обязанностей представителей королевской семьи Виндзоров и пытается стать финансово независимой. Получается пока не очень.