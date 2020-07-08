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Принц Гарри публично напомнил 38-летней Меган Маркл о возрасте 

WMJ.ru и ещё 21 1 час назад
Принц Гарри публично напомнил Маркл о возрасте
Фото: WMJ.ru
Конфуз произошел во время деловой видеоконференции, в которой участвовала пара. Меган не удержалась и одернула супруга.
Недавняя неосторожность принца Гарри поставила Меган Маркл в неудобное положение. Во время видеовстречи с сотрудниками благотворительного фонда из государств Британского содружества, принц попытался вдохновить собеседников. Получилось неловко.
"Вам, молодым дальше строить мир. А я чувствую, что старею… Правда, ведь мне уже 35 лет", — заключил герцог Сассекский, забыв о сидящей рядом 39-летней супруге.
Впрочем, Меган тут же вмешалась в его монолог со словами, что 35 лет — вовсе не старость. Она попыталась сгладить неприятный эффект, добавив, что старостью такой возраст можно назвать разве что по отношению к их собеседникам, большинству из которых нет и 20 лет.
Отношения Меган и Гарри проходят настоящую проверку на прочность. В мае прошлого года у них родился первенец Арчи, а спустя полгода Меган с сыном уехала в Канаду. С апреля пара отказалась от привилегий и обязанностей представителей королевской семьи Виндзоров и пытается стать финансово независимой. Получается пока не очень.
Кроме того периодически появляются публикации о ссорах Маркл с Кейт Миддлтон, а также о подозрениях насчет измены супруга с певицей Адель. Тем не менее, на публике Меган вынлядит счастливой. Кроме того появились слухи, что она ждет второго ребенка.
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Звёзды , Другое , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Адель
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