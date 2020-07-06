Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией 

39-летняя актриса Наталья Бочкарёва не перестает будоражить мужские сердца откровенными фотографиями. На сей раз артистка театр и кино забыла надеть белье под платье с экстремальным декольте. Или просто сделала вид, что забыла.

Звезда сериала «Счастливы вместе» не стесняется подобных фотографий. Он нередко размещается в своем «Инстаграме» снимки из серии «на грани».

На этот раз же актриса предстала на снимке сексуально обольстительницей, под нарядом которой отсутствовал бюстгальтер. Артистка наклонилась немного вперед, чтобы ее грудь обнажилась в глубоком вырезе декольте. Для пущего эффекта Наталья приоткрыла рот и отвела свой броский взгляд от камеры.

@natalia_bochkareva_official

«Позвольте себе совершенно непозволительную роскошь современно реальности быть собой», — подписала фотографию Бочкарёва.

Мужская половина фанатов Натальи не удержалась от комплиментов, осыпав эффектную красотку с ног до головы приятными словами.