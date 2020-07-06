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Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией 

Ovideo.ru 2 часа назад
39-летняя актриса Наталья Бочкарёва не перестает будоражить мужские сердца откровенными фотографиями. На сей раз артистка театр и кино забыла надеть белье под платье с экстремальным декольте. Или просто сделала вид, что забыла.
Звезда сериала «Счастливы вместе» не стесняется подобных фотографий. Он нередко размещается в своем «Инстаграме» снимки из серии «на грани».
На этот раз же актриса предстала на снимке сексуально обольстительницей, под нарядом которой отсутствовал бюстгальтер. Артистка наклонилась немного вперед, чтобы ее грудь обнажилась в глубоком вырезе декольте. Для пущего эффекта Наталья приоткрыла рот и отвела свой броский взгляд от камеры.
@natalia_bochkareva_official
«Позвольте себе совершенно непозволительную роскошь современно реальности быть собой», — подписала фотографию Бочкарёва.
Мужская половина фанатов Натальи не удержалась от комплиментов, осыпав эффектную красотку с ног до головы приятными словами.
«Вы — очень горячая штучка», «Научите меня быть такой соблазнительной», «Королева», «Почему вы не моя жена», «Не доводите до греха»— написали восторженные фолловеры.
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Женский форум 7
Звёзды , Видео , Наталья Бочкарева
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