Василий Уткин оказался асексуалом 

Во время съемок Собчак сказала, что в спальне комментатора «не пахнет» женщиной. Ведущая также попыталась узнать у Уткина, когда он в последний раз оказывался с женщиной.

«Дело в том, что я асексуал», — ответил Уткин и добавил, что ему нужно разнообразное общение и «возможность куда-то рассказывать свои впечатления».

Он также отчасти согласился с тезисом Собчак о том, что значение секса сильно переоценено.

Ведущая также спросила, как он относится к футбольной кричалке «Нет жены, нет детей. Вася Уткин — жирный гей». «Мне очень грустно и обидно, потому что столько лет не могут придумать другую песню, новую какую-то. Пусть более обидную, но другую», — ответил спортивный комментатор и уточнил, что сам текст его не оскорбляет.

«Я просто не знаю физиологическую сторону, но вообще мне нравится думать, что это вопрос свободы выбора. Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», — заключил Уткин.