Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василий Уткин назвал себя асексуалом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Уткин признался в асексуальности
Фото: Ксения Собчак / YouTube
Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что он асексуал. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на ее YouTube-канале.
Ведущая поинтересовалась у Василия Уткина, как давно он был с женщиной, на что комментатор ответил:
«Дело в том, что я асексуал».
Он отметил, что ему необходимо разнообразное общение и «возможность куда-то рассказывать свои впечатления».
«Я просто не знаю физиологическую сторону, но вообще мне нравится думать, что это вопрос свободы выбора. Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», — признался Уткин.
Спортивный комментатор также рассказал, что его не оскорбляет футбольная кричалка о том, что его привлекают мужчины.
«Мне очень грустно и обидно, потому что столько лет не могут придумать другую песню, новую какую-то. Пусть более обидную, но другую».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву.
Видео дня. Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Женский форум 31
Звёзды , Василий Уткин , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Актрису Макееву бросил третий муж
Актрису Макееву бросил третий муж
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
03:44
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
Дети Звёзды
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
02:55
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
Красота
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
01:20
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
Звёзды
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
00:09
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
Звёзды
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
02:33
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение