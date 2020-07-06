Уткин признался в асексуальности

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что он асексуал. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на ее YouTube-канале.
Ведущая поинтересовалась у Василия Уткина, как давно он был с женщиной, на что комментатор ответил:
«Дело в том, что я асексуал».
Он отметил, что ему необходимо разнообразное общение и «возможность куда-то рассказывать свои впечатления».
«Я просто не знаю физиологическую сторону, но вообще мне нравится думать, что это вопрос свободы выбора. Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», — признался Уткин.
Спортивный комментатор также рассказал, что его не оскорбляет футбольная кричалка о том, что его привлекают мужчины.
«Мне очень грустно и обидно, потому что столько лет не могут придумать другую песню, новую какую-то. Пусть более обидную, но другую».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Уткин заступился за владеющую домом в США Малышеву.