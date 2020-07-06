Уткин признался в асексуальности

Ведущая поинтересовалась у Василия Уткина, как давно он был с женщиной, на что комментатор ответил:

«Дело в том, что я асексуал».

Он отметил, что ему необходимо разнообразное общение и «возможность куда-то рассказывать свои впечатления».

«Я просто не знаю физиологическую сторону, но вообще мне нравится думать, что это вопрос свободы выбора. Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», — признался Уткин.

Спортивный комментатор также рассказал, что его не оскорбляет футбольная кричалка о том, что его привлекают мужчины.