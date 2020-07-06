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«Планирует завести счет для дочери»: Пелагея может получать 800 тысяч рублей от Телегина 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пелагея может получать 800 тысяч рублей от Телегина
Фото: Teleprogramma.pro
После карантина даже у звезды появились проблемы. Многие остались без заработка, у других прогорел бизнес. Этим летом также произошла волна разводов. Так, Пелагея решила все же перестать быть женой Ивана Телегина. У супругов есть трехлетняя дочка Таисия. В ближайшее время суд установит, сколько хоккеист будет выплачивать бывшей пассии в качестве алиментов. Примечательно, что спортсмен живет с новой возлюбленный и уже почти не участвует в жизни наследницы.
Хоть Пелагея и Иван решили расстаться полюбовно, хоккеисту придется отдавать часть доходов звезде. По словам юриста семьи певицы, скорее всего, ему придется отдавать отдавать ¼ от своих доходов в месяц — этого примерно 800 тысяч рублей. Однако артистка хорошо зарабатывает, поэтому тратить эти деньги не собирается.
«Пелагея с самого начала не собиралась использовать ежемесячные поступления, а планирует завести специальный счёт для дочери, которым сможет воспользоваться Таисия после совершеннолетия», — пояснил адвокат.
А вот Андрей Аршавин, который в свое время оставил Юлию Барановскую с тремя детьми, а не так давно развелся и со второй женой Алисой Казьминой, подарившей ему дочку, хочет уменьшить размер алиментов. Его доходы за последние годы снизились., хоть теперь он и стал тренером.
«На данный момент на одного ребенка выходит немногим больше трехсот тысяч рублей. До совершеннолетия детей еще далеко, поэтому видимо Андрей Сергеевич решил побороться за снижение алиментов по причине снижения доходов. Но ведь оно сейчас у всех, и временное к тому же», — поделился друг семьи с «Комсомольской правдой».
Раньше футболист выплачивал бывшей гражданской жене половину своих доходов. теперь не исключено, что на всех троих детей Барановской он будет переводить 300 тысяч рублей, но все зависит от решения суда.
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