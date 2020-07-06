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Бузова назвала храм в Москве Спасом на Крови 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ольга Бузова является кумиром молодежи. У нее в Instagram 21, 5 миллиона подписчиков. Школьники восхищаются девушкой, которая строит карьеру ведущей и певицы. При этом 34-летняя артистка не раз давала повод для насмешек. Еще во время ее участия в «Доме-2» она не могла назвать исторические факты или какие-то знаменитые литературные произведения во время конкурсов. Теперь и в обычной жизни порой девушка демонстрирует пробелы в знаниях.
Не так давно Ольга прошлась по музею и рассказала журналистам, как гуляла по музею Ван Гога в Амстердаме. Однако певица оконфузилась, назвав великого художника Жан-Клодом Ван Даммом. Девушка просто перепутала художника с американским актером.
То фамилию Льва Лещенко она произносила неправильно — Левченко. А вот во время встречи с сестрой Анной, с которой она не виделась больше года, Бузова так переволновалась, что снова попала в неловкую ситуацию.
Девушки катались на теплоходе по Москве-реке. Когда они проплывали по центру столицы, то телеведущая увидела один из самых знаменитых храмов.
«Это же Спас на Крови. Как красиво!» — восхитилась она.
Однако цветные купола сбили с толку звезду и она забыла, что находится в столице. Перед ее глазами был храм Василия Блаженного, но она перепутала его с питерским храмом. Примечательно, что сестра не стала поправлять девушку.
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Звёзды , Видео , Жан-Клод Ван Дамм , Лев Лещенко , Ольга Бузова
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