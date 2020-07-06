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Собчак уличили в безграмотности 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Собчак уличили в безграмотности
Фото: Lenta.ru
Учительница русского языка Татьяна Гартман записала видео, в котором уличила телеведущую Ксению Собчак в безграмотности. Ролик, в котором она разобрала фрагменты интервью ведущей и перечислила ее «самые популярные» ошибки, опубликован на YouTube-канале «Училка vs ТВ».
«Первое место, конечно, одеть-надеть. И Ксения, и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать», — сказала Гартман и добавила, что эту ошибку регулярно совершают многие публичные люди.
«Я напоминаю, что одевают кого-то, человека или животное, а надевают что-то», — объяснила учительница.
Гартман отметила, что второе место в рейтинге заняли числительные, «которые традиционно плохо склоняются». Она обратила внимание зрителей на то, что сложные числительные от двухсот до девятисот в родительном падеже имеют форму, оканчивающуюся на -сот: двухсот, а не «двухста».
По мнению учительницы русского языка, многие, включая Собчак, делают ошибку при склонении слова сколько.
«Во-первых, здесь ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть -их: до скольких», — уточнила Гартман.
Она также подчеркнула, что в падежных формах слова бутик ударение всегда падает на второй слог, а также на то, что в глаголе закрепить ударение «не должно падать на корень во всех формах».
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