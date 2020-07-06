Блогер Лена Миро прокомментировалазаявление 23-летней бывшей фигуристки Бетины Поповой. Девушка призналась, что профессиональный спорт сломал ей жизнь.
"В 14 лет меня просят показать в танце "с**с" и "страсть" и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется", — заявила фигуристка.
Из-за этого она долгое время не могла "трезво смотреть на отношения". Лена Миро высказала свое мнение о детях в фигурном катании.
"Возможно, кто-то скажет, что отношения в жизни — не самое главное. Намного важнее социальный успех, когда у тебя — куча медалей, ради которых тебе сломали психику, угробили твое здоровье", — написала блогер.
По ее мнению, этот спорт требует "жизни ребенка". У юных спортсменов нет детства из-за постоянных тренировок.
"Вместо машинок — лед. Вместо велосипеда — лед. Вместо букваря — снова лед. Вместо всего на свете, вместо детства, юности, молодости — жизнь на катке, где девочка изображает страсть, не имея даже примерного понятия, что это такое… Неужели ваши ущемленные амбиции стоят лишенного по вашей злой воле детства? Да ни одна медаль не компенсирует поломанной психики".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Лена Миро раскритиковала Викторию Боню.