Все новости на карте

Блогер Лена Миро прокомментировала заявление 23-летней бывшей фигуристки Бетины Поповой. Девушка призналась, что профессиональный спорт сломал ей жизнь.

"В 14 лет меня просят показать в танце "с**с" и "страсть" и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется", — заявила фигуристка.

Из-за этого она долгое время не могла "трезво смотреть на отношения". Лена Миро высказала свое мнение о детях в фигурном катании.

"Возможно, кто-то скажет, что отношения в жизни — не самое главное. Намного важнее социальный успех, когда у тебя — куча медалей, ради которых тебе сломали психику, угробили твое здоровье", — написала блогер.

По ее мнению, этот спорт требует "жизни ребенка". У юных спортсменов нет детства из-за постоянных тренировок.