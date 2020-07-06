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«Заберите ксивы у наших селебов»: Миро разнесла Долину 

Анастасия Иванова 45 минут назад
«Заберите ксивы у наших селебов»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро раскритиковала певицу Ларису Долину. Десять лет назад в передаче "Сто вопросов взрослому" народная артистка рассказала, что ее не штрафуют за нарушение правил дорожного движения. На это обратили внимание в Сети.
"Если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила. Мне его выдал наш самый главный гаишник России. Меня не имеют права останавливать ва-а-апще", — заявила в передаче Долина.
Миро поинтересовалась, на каком основании певице выдали "специальный документ", разрешающий ее водителю нарушать ПДД.
"Она кто? Врач скорой помощи? Сотрудник МЧС? Она летит спасать жизни людей, и поэтому ее нельзя останавливать?".
Блогер отметила, что Лариса Долина убеждена, что это нормально, и она может себя так вести "при острой необходимости".
"Ксива есть, на самолет или на праздник — надо, а потому Долиной можно. Вам — нельзя, а этой бабке с нелепыми перьями на голове — можно… Глаз Долиной настолько замылен от собственной вседозволенности, что она искренне верит в то, что ведет себя достойно", — написала блогер.
По мнению Миро, необходимо наказывать знаменитостей, которые пользуются "своим именем и своими связями", пытаясь уйти от ответственности.
"Пожалуйста, заберите ксивы у наших селебов и накажите по закону тех, кто им эти ксивы выдал".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро высказалась о заявлении Бетины Поповой.
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Звёзды , Лариса Долина , МЧС
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