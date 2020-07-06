«Заберите ксивы у наших селебов»

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"Если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила. Мне его выдал наш самый главный гаишник России. Меня не имеют права останавливать ва-а-апще", — заявила в передаче Долина.

Миро поинтересовалась, на каком основании певице выдали "специальный документ", разрешающий ее водителю нарушать ПДД.

"Она кто? Врач скорой помощи? Сотрудник МЧС? Она летит спасать жизни людей, и поэтому ее нельзя останавливать?".

Блогер отметила, что Лариса Долина убеждена, что это нормально, и она может себя так вести "при острой необходимости".

"Ксива есть, на самолет или на праздник — надо, а потому Долиной можно. Вам — нельзя, а этой бабке с нелепыми перьями на голове — можно… Глаз Долиной настолько замылен от собственной вседозволенности, что она искренне верит в то, что ведет себя достойно", — написала блогер.

По мнению Миро, необходимо наказывать знаменитостей, которые пользуются "своим именем и своими связями", пытаясь уйти от ответственности.