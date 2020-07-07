«Единственная красавица Кардашьян» снялась в бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер , которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в бикини во время отпуска. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

В размещенной серии 24-летняя модель показала несколько фотографий с отдыха в Аризоне. На некоторых из них запечатлены скалы, на других — Дженнер на фоне салюта. На последнем снимке она позирует в синем раздельном купальнике на катере в компании коллеги и друга Файя Хадры. Стоимость купального костюма марки Sommer Swim на ее официальном сайте составляет 124 фунта стерлингов (11 тысяч рублей).

@kendalljenner

Поклонники оценили публикацию супермодели. «Отличного тебе отдыха, красавица!», «Как здорово! Настоящая русалка», «Лучшая топ-модель в мире», «Великолепное тело», — высказались они в комментариях под постом, который набрал три миллиона лайков.

В июне Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании косметического бренда младшей сестры Кайли Kylie Cosmetics. На опубликованных кадрах знаменитость запечатлели на красном диване боком к фотографу в силиконовых босоножках на каблуках. Она попозировала в бежевом комплекте нижнего белья бренда Vera Wang: бюстгальтере и расстегнутом наполовину корсете, который оголяет ее бедро.