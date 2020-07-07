Катерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике и сфотографировалась на могучем дубе. Подробности — в новом материале WMJ.ru!

34-летняя актриса Катерина Шпица вместе с семьей отправилась отдыхать в Сочи, на курорт Красная поляна. Красотка съездила на горную речку, искупалась в кристально чистой воде и показала шикарную фигуру в купальнике. Катерина опубликовала много историй в своем Instagram-аккаунте. На одном атриса забралась на дерево и продемонстрировала длинные ноги. Оставим фото ниже, чтобы и ты могла оценить форму Шпицы.

"Русалка на ветвях", — подписала фото Катерина.

@katerinashpitsa

Стоит сказать, что после демонстрации пейзажей и местных красот, пожалуй у каждого появилось желание посетить эту горную речку. Шпица также опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты в комментариях под постом Катерины с фото в купальнике осыпали актрису восхищениями: