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Прохор Шаляпин мечтает о ребенке от сорокалетней канадской миллионерши Татьяны Дэвис 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Шаляпин мечтает о ребенке от канадской миллионерши
Фото: Globallookpress.com
Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что он мечтает о ребенке от своей новой любви — сорокалетней канадской миллионерши Татьяны Дэвис. По ее словам, некие «добрые люди» показали ей смски от исполнителя, в которых он как раз об этом пишет своей богатой любовнице.
Между тем сама Гудзева не так давно потеряла от Шаляпина ребенка. Как она сказала, музыкант в какой-то момент решил наладить с ней отношения. Он изменял с ней канадской миллионерше. В итоге она оказалась в положении. Впрочем, выносить малыша ей не удалось.
Случился нервный срыв и ребенка она потеряла. Сейчас она считает бывшего возлюбленного пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской откровенным негодяем.
«Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, все отдала врачам, которые меня сейчас спасают… Я потеряла ребенка, до сих пор лежу в больнице, дети с бабушкой пока».
Напомним, что у Гудзевой двое детей. Причем младший сын Федор, как она уверяет, как раз от Шаляпина. Правда, сам он его не признал. Музыкант настаивает на экспертизе ДНК, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда
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