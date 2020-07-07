Чего стесняются звезды

Думаете, вы неидеальны? Но даже «самые красивые и знаменитые» переживают о маленькой попе, некрасивом голосе и других абсурдных «недостатках».

«Мачо в бутсах» с юности переживает из-за своего высокого голоса. По мнению футболиста, брутальный мужчина не вправе говорить фальцетом. Чтобы исправить ситуацию, Дэвид в прошлом году все-таки записался на курсы дикторов, где звезде обещают понизить тембр с помощью специальных упражнений.

Футболист считает, что в будущем, после завершения спортивной карьеры, это поможет ему стать комментатором на спортивных каналах. Кстати, жена составила ему компанию.

«Блондинка в шоколаде» стесняется 41-го размера ноги, хотя при росте 173 сантиметра это вполне нормальный размер. Но Пэрис такой расклад вещей очень не нравится — звезда пытается замаскировать «изъян» с помощью туфель на шпильке, поэтому носит их постоянно.

Странно, что при стремлении к идеальной внешности, Пэрис еще не раскошелилась на операцию «Золушка»: коррекцию формы и длины стопы.

С рождением детей Джессика стала комплексовать из-за формы груди, которая изменилась после кормления. Как мы ее понимаем! Вдобавок на бедрах актрисы появился целлюлит и растяжки. Но Альба не унывает — актриса уверена, что спорт поможет разобраться с целлюлитом, а с изменившейся грудью она давно смирилась.

Вообще, все больше матерей по всему миру исправляют форму груди — это не про «надутые шарики», а про подтяжку.

Вернуть бюст на место — дело эстетическое, так что не видим в этом ничего страшного. Поэтому смирение Джессики с обвисшей кожей нам понятно не до конца.

Испанская актриса страдает от необычного комплекса: Пенелопа уверена, что ее попа слишком маленькая. На съемках «Возвращения» ей предложили носить накладные бедра, чему актриса очень обрадовалась. После съемок звезда расставалась с новым аксессуаром, скрепя сердце, но судя по некоторым ее фотографиям с красной дорожки, актриса прикупила себе накладную попу в личное пользование. Милая Пенелопа, «натуральную» упругую пятую точку можно легко получить с помощью простых упражнений.

В юности Джуд опасался, что из-за его смазливого личика зрители будут воспринимать его как «безмозглого красавчика». Поэтому британский актер предпочитал роли «фриков». С возрастом переживания по поводу своей красоты поутихли, но Джуд по-прежнему не любит обсуждений его внешности — предпочитает говорить о своем стиле.