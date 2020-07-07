Почему Грейс Келли была несчастна с князем Монако

Каждая девочка мечтает выйти замуж за принца, но мало кто понимает, чем грозит им этот, казалось бы, сказочный союз. Одной из первых Золушек стала знаменитая голливудская актриса Грейс Келли, вышедшая замуж за князя Монако Ренье III. Однако совсем скоро любимица Америки поняла, что попала она вовсе не в сказку, а скорее в ловушку из которой нет выхода.

Какой должна быть принцесса? Изящной, воздушной и, безусловно, красивой. Грейс Келли была рождена, чтобы влюблять в себя буквально всех. Ее светлые локоны, аккуратно уложенные по моде минувших лет, завораживали. Ее фиалковые глаза казались просто мифическими. Любой мужчина, который оказывался рядом с очаровательной актрисой, был обречен. Не стал исключением и князь Монако Ренье III. Но, по иронии судьбы, бросивший сердце к ногам Грейс Ренье в итоге сумел заточить музу легендарного режиссера Альфреда Хичкока в золотую клетку, сломив ее волю и потушив бушевавший когда-то в ее груди огонь. Была ли их история сказкой или все-таки великой трагедией талантливой актрисы?

Первая встреча

Князь Монако Ренье III рано взошел на престол. Ему было всего 26 лет, когда бремя правления маленьким, и с трудом сводящим концы с концами, государством легло на его плечи. Но он был все же принцем. Настоящим, из древнего рода. Через дорогу от Монако, как любили тогда говорить, проходил ежегодный каннский кинофестиваль, не вызывающий у князя никаких особых эмоций. Однако именно на нем он встретит женщину, которую сделает своей женой.

День первой встречи Ренье и Грейс не заладился с самого утра. Бастовали рабочие, что создавало в городе пробки. В отеле, в котором жила актриса, не было электричества, и Келли не могла нормально уложить волосы. В итоге ей пришлось ехать на фотосессию с Ренье (которой она тогда мечтала избежать), собрав волосы в обычный пучок на затылке.

По протоколу Грейс надлежало явиться к князю в шляпке, но у актрисы как назло ее просто не было.

Чтобы немного смягчить эффект своего появления без головного убора, Келли сплела венок из искусственных цветов, а платье выбрала то, что не требовало глажки.

Не самое романтичное начало. Однако потом про них скажут, что это была любовь с первого взгляда. Когда Ренье, сильно опоздавший на съемку, вошел, то увидел, как Грейс перед зеркалом репетирует реверанс. Плохое настроение князя как рукой сняло. Келли же была сражена его манерами и стилем общения.

Роман в письмах

Если вас все еще смущает переписка в социальных сетях и браки, заключенные после знакомства в интернете, то спешим вас успокоить. Раньше тоже так делали. Правда, вместо всемирной сети была обычная почта. Князь Ренье, расставшись с Грейс, написал ей трогательное и нежное письмо. Она ответила. Завязалась переписка, в которой, к слову, Ренье помогал его духовный наставник. Через полгода романа в письмах князь пересек океан и преклонил колено перед Грейс в центре Нью-Йорка. Сказав «да», актриса еще и предположить не могла, что именно ее ждет.

Свадьба

Родители Келли были безмерно счастливы помолвкой дочери. Ее отец, ирландский эмигрант, сумевший сильно разбогатеть, грезил о высшем обществе, но американская элита не готова была принять его в свой круг. А тут такой подарок судьбы — свадьба дочери с самим князем! Забавно, но родители Грейс даже не сразу запомнили, какой страной правит Ренье. Свадебная церемония Ренье и Грейс была самой пышной свадьбой двадцатого века! Даже венчание королевы Елизаветы II и принца Филиппа привлекло не столько внимания, сколько венчание князя Монако.

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Почти все расходы, связанные с организацией торжества, взяла на себя студия, с которой работала Грейс. В обмен на это они получили эксклюзивное право на трансляцию свадебной церемонии и показ ее в кинотеатрах. Свадебное торжество обошлось, по приблизительным оценкам экспертов, в 45-55 миллионов долларов. В качестве приданого невесты Ренье получил два миллиона долларов, которыми сумел очень удачно распорядиться.

Тактичного князя даже не смутил тот факт, что его будущая жена давно не девственница.

В самом деле, он был очень современным человеком и хорошо понимал, что голливудская актриса с такой внешностью просто не смогла бы избежать внимания мужчин, и уж наверняка бывала влюблена.

Ренье с готовностью кивнул, когда Келли сообщила ему о том, что потеряла невинность вовсе не из-за мужчины, а просто неудачно выполнив один из акробатических трюков в юные годы. Довольно нелепое оправдание, но сработало. Платье Грейс было сшито одним из лучших дизайнеров своего времени — Хелен Роуз, его украшали жемчуг и винтажное брюссельское кружево 125-летней давности, выкупленное из музея самим Ренье. Именно о такой свадьбе мечтают принцессы, и именно такой свадьбой обычно заканчиваются все сказки.

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Разочарование

Разочарование не заставило себя долго ждать. Вскоре Грейс поняла, что они с мужем совершенно разные люди. Пылающий в ней огонь не находил выхода, ведь ее супруг был склонен рано ложиться спать, а светскую жизнь попросту не любил. Впрочем, Грейс нашла, чем себя занять. Воспитание детей и благотворительная деятельность занимали все ее время. Более того, талантливая актриса была не менее одаренной художницей, которая даже однажды устроила выставку своих картин, собранных из сухоцветов. Однако князь был жесток к жене и часто унижал ее в присутствии третьих лиц. Говоря, что Грейс регулярно выбегала из его кабинета в слезах.

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Дети тоже были далеки от идеалов. Они обладали своевольными характерами и дерзили матери. Ее друг Альфред Хичкок умолял Келли вернуться в кино хотя бы ради одной роли.

Князь готов был позволить жене эту авантюру, но подданные были категорически против, вынудив Ренье III запретить супруге сниматься.

Грейс оплакивала разочарование больше недели. Она не выходила из комнаты и почти ничего не ела, отчетливо осознавая, что она в ловушке. Вскоре Грейс стала искать утешения в объятиях молодых любовников. А что ей еще оставалось, если ее муж предпочитал спать в одиночестве? С каждым годом фавориты княгини становились все моложе и моложе.

Трагедия

Грейс погибла совсем молодой. Перед поездкой с младшей дочерью Стефанией княгиня отпустила шофера, сообщив, что сама сядет за руль так как ей надо поговорить с неуправляемой принцессой подростком. Во время ссоры со Стефанией у Грейс случился инсульт, и машина сорвалась со склона. Стефания пострадала, но ее жизни ничто не угрожало. А вот Грейс спасти не удалось. 14 сентября 1982 года Грейс Келли умерла в госпитале Монако, не дожив до 53-летия всего пару месяцев.

Пиар-ход или любовь?

Но что же все-таки было между Ренье и Грейс? Историки будут еще долго спорить на этот счет, доказывая, что этот брак был нужен князю, чтобы привлечь внимание к Монако и нормализовать экономическое положение в стране. Свадьба с голливудской актрисой была на тот момент лучшим решением. А Грейс?

Она хотела любви, ее отец хотел попасть в высшее общество, а миру требовалась красивая сказка.

И пусть закончилось все трагедией, но они любили друг друга, уважали друг друга и всегда поддерживали. Они были парой, обычной семейной парой со своими проблемами и заботами, которые обсуждал весь мир. После смерти Грейс Ренье больше не женился. Актриса навсегда осталась главной любимицей жителей Монако, а ее дети повзрослели и стали достойными людьми, которыми бы мать могла гордиться.