Самые красивые грузинки российского шоу-бизнеса 

О грузинках, их красоте, радушии и гордом нраве ходят легенды. Редакция WMJ.ru выбрала 10 самых красивых звезд с грузинскими корнями и спешит рассказать о них тебе.

Героинями нашей постоянной рубрики становились красотки из Англии, Франции, Германии, Австралии, Армении и Индии — теперь очередь дошла и до звезд-грузинок.

Кети Топурия

Кети Топурия по праву считается одной из самых ярких представительниц отечественного шоу-бизнеса. Многие знают ее как бессменную солистку «А’Студио», и это неудивительно — певица выступает с музыкальной поп-группой Байгали Серкебаева около пятнадцати лет. Обволакивающий тембр и притягательный акцент позволили ей стать узнаваемой вокалисткой, а сногсшибательная внешность — свести с ума не одного мужчину. Она растит 4-летнюю дочку Оливию от экс-супруга Льва Гейхмана и встречается с бизнесменом Львом Деньговым. Помимо прочего, Топурия занимается собственным брендом одежды, одежду которого с гордостью демонстрирует на себе и представляет на Неделях моды.

Точеная фигура, бесконечные ноги и роскошные кудри — такой Изольду Ишханишвили помнят по группе «Лицей», в которой она была солисткой с конца 1990-х по начало нулевых. С тех пор как их с Макаревич и Перовой легендарное трио рвало хит-парады с песней «Осень», прошло немногим меньше двадцати лет, а она ничуть не изменилась.

Ишханишвили родила сына Эдварда от бизнесмена Дмитрия Десятникова и молниеносно вернулась в былую форму. С музыкальной карьерой было покончено, и певица примкнула к светским львицам. Она время от времени появляется на столичных ивентах и изредка радует поклонников фотографиями в Instagram. Судя по соцсети, ее главные интересы теперь — это мода, искусство и путешествия.

Среди актрис с грузинскими корнями выделяется Нино Нинидзе. Многие отмечают ее естественную красоту и нередко сравнивают с самой принцессой Дианой — настолько она элегантна, обаятельна и хороша собой. За ее плечами десятки ролей в театре и кино, участие в шоу «Голос» и несколько сольных концертов. Что до личной жизни, то Нинидзе была замужем за Кириллом Плетневым . Их брак продлился около года, и супруги разошлись, несмотря на наличие общего ребенка — сына Александра. Мальчик остался с матерью, которая вскоре после развода закрутила роман с экс-супругом Ксении Собчак Максимом Виторганом . Влюбленные, вопреки всем слухам, продолжают быть вместе.

Если Нинидзе похожа на принцессу Диану, то Канделаки — вылитая Пенелопа Крус . С испанской актрисой грузинскую телеведущую роднят не только двое детей и цифра в паспорте, но и ослепительная внешность. Она тягает штанги в тренажерном зале часами напролет, мотивируя окружающих заниматься спортом, и тщательно ухаживает за собой с помощью средств собственного косметического бренда Ansaligy. У Канделаки также есть просторный ресторан в центре столицы, где она порой проводит кулинарные мастер-классы и самолично учит москвичей готовить хинкали, хачапури и другие блюда, ставшие визитной карточкой на ее родине.

Наследницы Григория Лепса

Помимо сына, у Григория Лепса есть три красавицы-дочери. 35-летняя Инга отучилась в Лондоне и Нью-Йорке, стала актрисой и увлеклась пением — в 2016 году она участвовала в шоу «Голос», но ни один из звездных наставников, включая ее отца, не повернулся к ней на этапе слепых прослушиваний. 17-летняя Ева тоже решила пойти по стопам отца и сделать музыкальную карьеру — в настоящее время она поет в группе COSMOS girls. Наконец, 13-летняя Николь профессионально занимается гимнастикой, растет красавицей и умницей.

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