Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей 

Смотрите видео и узнайте о звёздных наследниках, которые не унаследовали ни единой внешней особенности от именитых родителей. Нередко малыши появляются копией отца или матери, но бывает, что ребёнок совсем не похож на родителей. Например, дочь Тома Круза Сури обладает явной схожестью с матерью, актрисой Кэти Холмс, но вот от папы она определённого ничего не взяла. Какие ещё знаменитые дети резко отличаются от матерей и отцов, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянку лишили пособия на сына-аутиста из-за блога.