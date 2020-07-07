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Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает о российских продюсерах, которым удалось сделать из подопечных настоящих звёзд. Без пробивного продюсера, который всеми силами продвигает артиста, у певца мало шансов прославиться. Именно поэтому начинающие исполнители так стремятся обрести продюсера, который будет помогать им двигаться к славе. Что связывали Катю Лель и ресторатора Александра Волкова и Жасмин и другого ресторатора Вячеслава Семендуева, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, зачем Малышева улетела в США.
Звёзды , Видео , Александр Волков , Катя Лель , Вячеслав Семендуев
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