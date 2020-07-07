Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мадонна неприятно удивила снимком из ванной 

Клео.Ру 2 часа назад
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Фото: Клео.Ру
61-летняя артистка решила, что она находится в прекрасной форме, и поспешила порадовать поклонников снимком топлес.
Мадонна всегда была эпатажной певицей, которая смело шла на любые эксперименты. За это она в свое время по праву заслужила звание секс-символа. С годами менее сдержанной звезда так и не стала.
В возрасте 50 лет она начала усиленно заниматься спортом и все еще поддерживала фигуру в прекрасной форме. За это ее неоднократно хвалили в прессе, а артистка и дальше поддерживала имидж с помощью откровенных костюмов.
Несмотря на пластические операции и усилия в тренажерном зале, годы все-таки взяли свое. Однако наряды Мадонны так и не поменялись. Женщина по-прежнему любит декольте и мини. При этом у нее очень бурная личная жизнь.
Несколько месяцев в сети обсуждался ее новый роман и публичные объятия с молодым человеком, по возрасту годящимся ей во внуки.
@madonna
Скептически настроенные пользователи уже тогда писали, что Мадонна перешла допустимую грань приличия, и ей давно следовало остановиться. Звезда доказала — это еще не все. На днях она опубликовала в собственном аккаунте Инстаграма снимок топлес.
На фото Мадонна запечатлена в черном нижнем белье и панамке. Снимок дама делала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль. Бюст женщина предусмотрительно прикрыла руками и волосами.
Фигура звезды в 61 год действительно выглядит неплохо, но пользователям такие снимки не понравились.
«Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе».
В длинном списке комментаторов у звезды мировой величины нашлись и преданные фанаты, которые пришли в восторг от ее смелости. Они попросили чаще радовать подобными публикациями в ленте.
Видео дня. Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Клео.Ру: последние новости
Пользователи сети раскритиковали неидеальный пресс Светланы Бондарчук Пользователи сети раскритиковали неидеальный пресс Светланы Бондарчук Резко похудевший Харламов приятно удивил пользователей сети Резко похудевший Харламов приятно удивил пользователей сети Кристину Орбакайте раскритиковали хейтеры за внешний вид Кристину Орбакайте раскритиковали хейтеры за внешний вид
Женский форум
Звёзды , Мадонна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Актрису Макееву бросил третий муж
Актрису Макееву бросил третий муж
Кэмпбелл полностью обнажилась в метро
Кэмпбелл полностью обнажилась в метро
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
Малыш чудом спасся после наезда авто
00:42
Малыш чудом спасся после наезда авто
Дети
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
03:44
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение