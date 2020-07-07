Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной

61-летняя артистка решила, что она находится в прекрасной форме, и поспешила порадовать поклонников снимком топлес.

Мадонна всегда была эпатажной певицей, которая смело шла на любые эксперименты. За это она в свое время по праву заслужила звание секс-символа. С годами менее сдержанной звезда так и не стала.

В возрасте 50 лет она начала усиленно заниматься спортом и все еще поддерживала фигуру в прекрасной форме. За это ее неоднократно хвалили в прессе, а артистка и дальше поддерживала имидж с помощью откровенных костюмов.

Несмотря на пластические операции и усилия в тренажерном зале, годы все-таки взяли свое. Однако наряды Мадонны так и не поменялись. Женщина по-прежнему любит декольте и мини. При этом у нее очень бурная личная жизнь.

Несколько месяцев в сети обсуждался ее новый роман и публичные объятия с молодым человеком, по возрасту годящимся ей во внуки.

@madonna

Скептически настроенные пользователи уже тогда писали, что Мадонна перешла допустимую грань приличия, и ей давно следовало остановиться. Звезда доказала — это еще не все. На днях она опубликовала в собственном аккаунте Инстаграма снимок топлес.

На фото Мадонна запечатлена в черном нижнем белье и панамке. Снимок дама делала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль. Бюст женщина предусмотрительно прикрыла руками и волосами.

Фигура звезды в 61 год действительно выглядит неплохо, но пользователям такие снимки не понравились.

«Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе».

В длинном списке комментаторов у звезды мировой величины нашлись и преданные фанаты, которые пришли в восторг от ее смелости. Они попросили чаще радовать подобными публикациями в ленте.