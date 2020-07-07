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Фитнес-модель с роскошными формами свела с ума фанатов 

Мира Маркина 1 час назад
Американская модель Катя Элис Генри пошла по стопам своих родителей: ее мать всю жизнь работала фитнес-тренером, а отец регулярно занимался в спортзале. Неудивительно, что и Катя решила связать свою жизнь со спортом.
Поначалу она всего лишь публиковала свои фото в Instagram, но вскоре выяснила, что ее пример мотивирует многих людей заняться своим телом и здоровьем. Именно после этого, как стало известно "Рамблеру", 26-летняя американка начала создавать авторские схемы тренировок.
Сейчас у Генри 7,5 миллионов подписчиков в Instagram, и она явно не намерена останавливаться на достигнутом. Ежедневно ее снимки комментируют тысячи людей: женщины стараются походить на Катю, а мужчины не могут отвести от нее глаз. Что вполне понятно, ведь модель не чурается откровенных фотографий: на снимках она регулярно демонстрирует свои аппетитные формы в самых пикантных ракурсах.
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