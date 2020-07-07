Хилтон решила стать самым «горячим» президентом США

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39-летняя скандальная звезда реалити и бывшая наследница многомиллиардной империи отелей Hilton Пэрис Хилтон заявила о намерении баллотироваться в президенты США.

На своей странице в Instagram Пэпис уже опубликовала «предвыборный» ролик, в котором позирует в довольно провокационных нарядах и сообщает, что хочет стать «горячим» президентом США.

Уже не в первый раз Хилтон заявила, что мечтает перекрасить Белый дом в свой любимый розовый цвет.

«Пэрис в президенты. Хочу сделать Овальный кабинет в форме сердца», — написала она.

@parishilton

Хилтон отметила, что страна, как и Овальный кабинет, нуждается в переменах:

«Хочу изменить интерьер. По-моему, здесь явно не хватает женской руки».

На одном из эффектных фото Пэрис и вовсе позирует топлес и в ажурных колготках на фоне американского флага.