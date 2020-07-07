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Глубокие декольте, леопардовый принт, мини и каблуки: Пэрис Хилтон решила стать самым «горячим» президентом США 

Passion.ru 1 час назад
Хилтон решила стать самым «горячим» президентом США
Фото: Passion.ru
39-летняя скандальная звезда реалити и бывшая наследница многомиллиардной империи отелей Hilton Пэрис Хилтон заявила о намерении баллотироваться в президенты США.
На своей странице в Instagram Пэпис уже опубликовала «предвыборный» ролик, в котором позирует в довольно провокационных нарядах и сообщает, что хочет стать «горячим» президентом США.
Уже не в первый раз Хилтон заявила, что мечтает перекрасить Белый дом в свой любимый розовый цвет.
«Пэрис в президенты. Хочу сделать Овальный кабинет в форме сердца», — написала она.
@parishilton
Хилтон отметила, что страна, как и Овальный кабинет, нуждается в переменах:
«Хочу изменить интерьер. По-моему, здесь явно не хватает женской руки».
На одном из эффектных фото Пэрис и вовсе позирует топлес и в ажурных колготках на фоне американского флага.
К слову, ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты США и рэпер Канье Уэст. Напомним, что выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент США, сенатор Джо Байден.
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Женский форум
Звёзды , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пэрис Хилтон
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