«Стоял с котлетами и смотрел влюбленными глазами»

В этом году у певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова должна была быть шестая годовщина свадьбы. Однако в начале лета появились слухи, что пара развелась еще зимой. Долгое время они хранили молчание, но потом признались, что больше не живут вместе, но продолжают с любовью заботиться о совместных детях.

Полина Гагарина, в свою очередь, продолжает хранить молчание. Бытует мнение, что разлад случился из-за того, что певица зарабатывает в несколько раз больше, чем ее муж. В одном из интервью Полина не стала скрывать, что именно она является «добытчиком в семье».

«Он был абсолютным подкаблучником, я помню, как она срывалась на него во время своих репетиций, а он стоял с котлетами и смотрел на нее влюбленными глазами. Такое ощущение, что в этой паре больше любил Дима, чем Полина. Но Полине и нужен был такой мужчина, она слишком сильная», — заявил инсайдер об отношениях Гагариной и Исхакова.

Напомним, Полина и Дмитрий познакомились в 2010 году на съемках. Исполнительнице понравилась работа Исхакова. Через некоторое время она вновь обратилась к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание.