Источник рассказал о причинах развода Гагариной 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков заявили, что больше не живут вместе. Источник из окружения пары рассказал о том, что стало причиной разрыва. Об этом сообщает Popcake.tv.

В начале лета 2020 года появились слухи о том, что фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина разводятся. Супруги долгое время не комментировали эти предположения. Однако в конце июня Исхаков сделал заявление. Он написал, что больше не живет со своей супругой, но при этом они сохраняют дружеские отношения и заботятся о детях.

Источник из окружения пары уверен, что Исхаков любил сильнее Гагариной, из-за чего пара и разошлась.