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Источник рассказал о причинах развода Гагариной 

Елизавета Назарова 1 час назад
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков заявили, что больше не живут вместе. Источник из окружения пары рассказал о том, что стало причиной разрыва. Об этом сообщает Popcake.tv.
В начале лета 2020 года появились слухи о том, что фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина разводятся. Супруги долгое время не комментировали эти предположения. Однако в конце июня Исхаков сделал заявление. Он написал, что больше не живет со своей супругой, но при этом они сохраняют дружеские отношения и заботятся о детях.
Источник из окружения пары уверен, что Исхаков любил сильнее Гагариной, из-за чего пара и разошлась.
"Он был абсолютным подкаблучником, я помню, как она срывалась на него во время своих репетиций, а он стоял с котлетами и смотрел на нее влюбленными глазами. Такое ощущение, что в этой паре больше любил Дима, чем Полина. Но Полине и нужен был такой мужчина, она слишком сильная", — заявил инсайдер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Седокова травмировалась на съемках клипа.
Женский форум
Звёзды , Видео , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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