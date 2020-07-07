Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты обругали Мадонну за снимок топлес 

Рамблер 2 часа назад
Певица Мадонна решила показать, как выглядит ее тело в 61 год и разочаровала фанатов. Снимком она поделилась в Instagram.
Звезда опубликовала фото топлес из ванной. На ней надет только низ черного белья и панамка, подходящая по цвету. Грудь она прикрыла руками и волосами. На снимке певица опирается на костыль.
@madonna
Для 61 года певица действительно выглядит хорошо, но подписчики все равно остались не в восторге от таких откровенных фотографий. В комментариях ее сравнили с Бритни Спирс и поставили Мадонне "старческий маразм".
«Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе», — написали фолловеры.
Были и те, кто поддержал Мадонну комментарием. Некоторые подписчики попросили ее чаще выкладывать подобные кадры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что инсайдер рассказал о разводе Гагариной и Исхакова.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Бритни Спирс , Мадонна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса
Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса
Почему не стоит спать голой
Почему не стоит спать голой
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
03:21
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
Звёзды
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
Малыш чудом спасся после наезда авто
00:42
Малыш чудом спасся после наезда авто
Дети
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение