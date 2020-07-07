Фанаты обругали Мадонну за снимок топлес 

Певица Мадонна решила показать, как выглядит ее тело в 61 год и разочаровала фанатов. Снимком она поделилась в Instagram.

Звезда опубликовала фото топлес из ванной. На ней надет только низ черного белья и панамка, подходящая по цвету. Грудь она прикрыла руками и волосами. На снимке певица опирается на костыль.

@madonna

Для 61 года певица действительно выглядит хорошо, но подписчики все равно остались не в восторге от таких откровенных фотографий. В комментариях ее сравнили с Бритни Спирс и поставили Мадонне "старческий маразм".

«Они с Бритни застряли в тех временах, когда были на пике славы. Одна в коротких шортах, другая до сих пор раздевается», «У меня только один вопрос: зачем?», «На костылях еле стоит, а тут еще и решила показать все», «Форма у нее конечно отличная, но старческий маразм дает знать о себе», — написали фолловеры.

Были и те, кто поддержал Мадонну комментарием. Некоторые подписчики попросили ее чаще выкладывать подобные кадры.