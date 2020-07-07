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Цой вышла на связь в кислородной маске 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Анита Цой была госпитализирована с коронавирусом, как сообщал "Рамблер". Певица находится в больнице, но уже может общаться с фанатами. Видео она поделилась в Instagram.
На видео видно, что артистка сидит в больничной палате в кислородной маске. Несмотря на то, что она больше коронавирусом, она находится в хорошем настроении и надеется на то, что ее скоро выпишут.
"Без кислородной маски я пока не могу, но количество таблеток уже уменьшили. Наверное, это последние дрыгания коронавируса. Нас голыми руками не возьмешь. Еще неделька и выпишут. Будьте бдительны, ковид не дремлет", — сказала звезда.
В комментариях поклонники поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Звёзды , Анита Цой
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