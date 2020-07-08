И призналась, что не простила супруга.

Известный рэпер Джиган и Оксана Самойлова растят четверых детей. В марте 2020 года жена артиста подала на развод, однако позже забрала заявление и отказалась от судебного иска. Супругам удалось сохранить семью. Бизнесвумен откровенно призналась, что не простила мужа. Но решила ради детей остаться вместе с Джиганом.

Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости. я тоже так считаю. но радовались бы мои дети? как думаете? я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова. но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило,

— призналась Оксана Самойлова.

«Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. не я к этому привела и вроде это не моя ответственность. но дети то мои. это не про то что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. я просто дала им маленький шанс на маму и папу. не мужу а именно детям. простила ли я?— нет. всё так же как было?— нет. правильно я поступила? я не знаю, это покажет время. но думаю мой пример скорее плохой, чем хороший. теперь день семьи любви и верности не про нас)) грустно, но правда) А вас я поздравляю от души)) любите, цените и оберегайте свои семьи❤️❤️❤️» — откровенно рассказала жена рэпера.

(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, старшая девочка звездной пары Ариела родилась в 2011 году. Средняя Лея появилась на свет осенью 2014 года. А 27 апреля 2017 года они вновь стали родителями. У них появилась на свет младшая дочь Майя. И 18 февраля 2020 года супруги в четвертый раз стали родителями. На свет появился долгожданный мальчик. Малыша назвали Давидом.