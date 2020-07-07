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«Уникальный артист не имеет признания»: Садальский возмутился, что Пенкину не присваивают звание 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Садальский возмутился, что у Пенкина нет звания
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Станислав Садальский в Instagram выразил недоумение, почему музыканту Сергею Пенкину до сих пор не дали звания заслуженного артиста. По его словам, этого певца знает весь мир. У него очень много поклонников, обширная дискография. Есть даже свои ученики.
«А на родине этот уникальный артист не имеет официального признания. Это нормально? Сережа считает, что просить звание — ниже достоинства. Наивный, порядочный, ранимый Сережа».
Как отметил заслуженный артист Садальский, присвоение званий в России — долгая процедура. Необходимо собрать огромное количество документов. Как добавил актер, в случае с Пенкиным инициативу должен проявить Московский государственный педагогический университет. Певец трудится в этом вузе профессором и преподает вокал.
Напомним, что Сергею Пенкину сейчас 59 лет. Он известен диапазоном своего голоса, охватывающим сразу четыре октавы. В его репертуаре русские народные песни, романсы и популярные западные шлягеры.
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Звёзды , Станислав Садальский , Сергей Пенкин
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