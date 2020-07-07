Недавно телеведущая Ксения Бородина нелестно высказалась о столичных девушках. По мнению звезды, жительниц мегаполиса отличают легкая доступность:

"В Москве очень легко с женщиной не просто познакомиться, но и в тот же вечер оказаться с ней в кровати. Это абсолютно не составляет никакого труда для мужчины, и женщины сами в этом виноваты",

— обозначила она свое мнение.

Блогер Лена Миро в своем новом посте решила поставить под сомнение верность этого утверждения и понять, почему Бородина считает именно так.

Нет большей ханжи, чем бывшая развратница, говорят в народе. Ксения Бородавка вдруг выдала, что все москвички прыгают в постель сразу на первом свидании.

Дала очень легко? Сама виновата!

То есть, вся ответственность, по мнению мамочки трансляции из публичного дома 2, лежит не на тех козлах, что сидят в кафе и бросают хлебные шарики в декольте посторонних женщин, а на девках — дают, заразы, легко!

Миро задалась вопросом, почему Ксения Бородина, которая выражает такие высокие принципы, одновременно с этим является и телеведущей "Дома-2", программы, которая буквально подталкивает ее участников к сомнительным поступкам:

Если ты не дала на лобковом месте публичного дома, ты не яркая. А раз не яркая, Бородавка первая тебя выгонит по сценарию.

Миро отметила, что и сама Бородина — не лучший пример для подражания:

Посмотрим на Ксюшу — сколько у неё там детей? От скольких разных мужчин? Скольких сожителей она приводила в дом к своим детям?

Не вдаваясь в арифметику, много. Много было этих мужчин.

Блогер считает, что корень высказываний Бородиной лежит отнюдь не в высокой морали, все куда проще — Ксения находится в зрелом возрасте и уже не может тягаться с молодыми девушками в привлекательности:

А кто виноват, когда мужик изменяет? Ну, конечно же, подлая давалка-любовница!