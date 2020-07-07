«Жирует»: раскрыт заработок Харламова

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«750 тысяч за съемочный день»: бывший продюсер Харламова рассказала о его заработках 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Российский продюсер Олеся Сазыкина вызвала немилость 39-летнего актера и шоумена Гарика Харламова, после своего недавнего интервью на фоне развода юмориста. Тогда экс-коллега артиста откровенно высказалась об его ужасном характере, а также пристрастию к играм. Слова Сазыкиной буквально вывели из себя резидента Comedy Club, который даже заявил, что понятия не имеет, кто вообще его критикует.
"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной", — написал Харлдамов на своей странице в Instagram.
Такое бескомпромиссное заявление обескуражило Сазыкину, которая в свое время даже продюсировала программу юмориста на ТВ. Именно поэтому бывшая коллега шоумена была прекрасно осведомлена о некоторых его слабостях и недостатках, включая страсть везде опаздывать. По мнению Олеси Сазыкиной, поведение Харламова можно объяснить его запредельными заработками, благодаря которым он ведет себя «как злой бульдог».
«У меня есть все доказательства того, что я очень много лет работала на канале МУЗ ТВ и была продюсером его собственной плохой программы, которую достаточно быстро сняли с эфира, потому что она не давала рейтинг. Я дала комментарий в прессе о том, что Харламов часто опаздывал на съемки и он — игроман. И его переклинило. Кстати, по моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 тысяч рублей. Поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины. Мы друг другу объявили баттл», — заявила продюсер в интервью изданию «Собеседник.ru».
Нужно отметить, что Олеся Сазыкина раньше представлялась подругой Юлии Началовой и после смерти певицы щедро раздавала интервью, рассказывая подробности личной жизни погибшей.
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Женский форум 9
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Олеся Сазыкина
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