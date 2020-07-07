«Она стала унижать его прилюдно»

Ирина Аллегрова является одной из самых популярных исполнительниц уже много лет. Ее хит «Императрица» является любимой танцевальной песней россиян. А для самой артистки трек стал пророческим. Она была замужем четыре раз и все ее союзы завершились разводом. Последним избранником артистки был молодой танцор Игорь Капуста. Он танцевал в группе «Рецитал» у Аллы Пугачевой . Роман у певицы закрутился с ним в 1993-м, а через год они обвенчались.

В 2018 году Капуста скончался. На тот момент он уже развелся с Аллегровой. Сама артистка не любит вспоминать про этот брак, но близкие мужчины больше не скрывают подробности того романа. Сестра покойного Галина заверяет, что это певица положила глаз на молодого танцора и повсюду его преследовала.

«Игорю тогда было 33 года — мальчик! Но Ира влюбилась по уши», — отметила женщина.

Она также заверила, что танцор бросил свою девушку ради звезды. Семья не была против его отношений с певицей. Тем более, что Ирина одаривала всех подарками.

Родственница Игоря рассказала, что в какой-то момент мужчина ушел из профессии и стал строить дом в Ватутинках, где по сей день и живет артистка. Близкие считали это ошибкой. Певица также отказывалась делать мужа своим директором, чтобы он не сидел дома без дела. Галина посетовала, что ее брат перенял характер Аллегровой и стал прижимистым. По ее мнению, брак разрушила не разница в возрасте, а звездная болезнь певицы. Более того, женщина заверила, что артистка была не верна мужу.